Hofenfelsgymnasium Zweibrücken : Kunst-AG gewinnt Preis beim Landeswettbewerb

Die ersten beiden zwei Plakate wurden beim großen Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz eingereicht, das linke prämiert. Die Gruppe hat eine Auflage von sechs „Plakatrohlingen“ (das Bild rechts) gedruckt und zwei ausgearbeitet. Die Hügel, Burg und Teufelstisch sind Linoldrucke. Die Schrift wurde mit Bleilettern gesetzt und dann gedruckt. Das prämierte Bild wurde von Jonas Reschke mit Acrylfarben bearbeitet. Das zweite Plakat hat Lucas Mendes-Zoglio mit Tinte und Alkoholmarker bearbeitet. Insgesamt haben fünf Schülerinnen und Schüler an den Rohlingen mitgearbeitet: Jonas Reschke, Janosch Fuhrmann, Lucas Mendes-Zoglio, Franzi Stolle und Lina Manuel. Die Linolschnitte wurden von Lucas (Berge), Janosch (Teufelstisch) und Lina (Burg) hergestellt. Foto: Iris Seyler (Plakate) Michael Paulus (Gruppenfoto)

Zweibrücken Mit ihrem Plakat-Entwurf zum großen Landesjubiläum „75 Jahre Rheinland-Pfalz“ hat die Kunst-AG des Hofenfelsgymnasiums den vierten Platz belegt. Entstanden ist das Kunstwerk im Erlebnis-Druckmuseum Zweibrücken. Hier lädt die Gruppe am heutigen Freitag zu einem Tag der offenen Tür ein, an dem sie Interessierte an der Faszination Druckkunst teilhaben lässt.

Dass eine Arbeitsgemeinschaft (AG) an einer weiterführenden Schule weitaus mehr ist als ein „nettes Zusatzangebot“ für die Schüler, beweisen Kunsterzieherin Iris Seyler und die Kunst-AG am Zweibrücker Hofenfelsgymnasium regelmäßig. Diesmal haben die kompetenten Jungkünstler in einem großen Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz knapp das Treppchen verpasst und den mit 75 Euro dotierten vierten Rang belegt.

Die Stadt Mainz hatte einen Schülerwettbewerb mit der Aufforderung „Entwirf ein Plakat zum großen Landesjubiläum“ ausgerufen. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich zum 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz Gedanken machen, was Jugendliche mit dem Bundesland verbinden, und ihren Überlegungen künstlerischen Ausdruck verleihen.

Iris Seyler beschreibt: „Die Einsendungen waren zahlreich, vielfältig und reichten über die Landesgrenze hinaus.“ Am 25. Juni wurden die Siegerentwürfe anlässlich der „Mainzer Johannisnacht“ im Gutenbergmuseum von der Kulturdezernentin der Stadt Mainz, Marianne Grosse, und dem Direktor des Museums, Ulf Sölter, prämiert. Anschließend wurde eine Ausstellung der Arbeiten im Druckladen des Gutenberg Museums eröffnet, die noch bis Oktober zu sehen ist.

Zur Siegerehrung sind drei Teilnehmer der AG zusammen mit ihrer Dozentin nach Mainz gefahren, um den Preis entgegenzunehmen. Für die Kunst-AG, die seit Anfang des Schuljahres jeden Freitagnachmittag in der historischen Druckerwerkstatt des Zweibrücker Druckmuseums beim ehemaligen Merkur-Druck Werle arbeitet, war es eine Ehre und Selbstverständlichkeit. Iris Seyler lacht: „So konnten wir gleich vor Ort beweisen, welche Ergebnisse wir dank der Förderung durch den Denkmalschutz – das Schulprogramm denkmal aktiv –, die uns ermöglicht, mit diesem Kulturdenkmal zu arbeiten, erzielen.

Unter dem Motto „annerschdwo is annerschd un halt net wie in de Palz“ hatte die fünfköpfige Schülergruppe gleich zwei Werke eingereicht. Sie zeigen neben dem berühmten Teufelstisch-Felsen bei Hinterweidenthal mit seiner darauf wachsenden, unverkennbaren Kiefer und dem Hambacher Schloss als Ausdruck der Demokratie, Wälder, Hügel und Weinberge rund um den Rhein. Das rheinland-pfälzische Mainzelmännchen mit „Herzlichen Glückwunsch“ in der Sprechblase fand weniger Anklang als die Betonung der Anpflanzungen.

Zu Beginn trug die Gruppe Ideen zum Thema „75 Jahre Rheinland-Pfalz“ zusammen und sammelte das, was typisch ist für das Bundesland: pfälzische Landschaft mit Weinbergen und Pfälzerwald, zwischendrin bekannte und berühmte Sehenswürdigkeiten. In aufeinander folgenden Arbeitsschritten entstanden sechs „Plakatrohlinge“ in der historischen Druckerwerkstatt von Kurt Werle. Die beiden besten davon wurden ausgearbeitet.

Die Hügel, Burg und Teufelstisch sind als Linoldruck entstanden. Die Schrift wurde mit Bleilettern gesetzt und dann anschließend gedruckt. Das prämierte Bild hat Oberstufenschüler Jonas Reschke anschließend mit Acrylfarben bearbeitet. Das zweite, unprämierte Plakat wurde abschließend von Lucas Mendes-Zoglio mit Tinte und Alkoholmarker bearbeitet.

Insgesamt haben fünf Schüler und Schülerinnen an den Rohlingen mitgearbeitet, nämlich Janosch Fuhrmann, Lina Manuel, Lucas Mendes-Zoglio, Jonas Reschke und Franzi Stolle. Die Linolschnitte wurden von Lucas (Berge), Janosch (Teufelstisch) und Lina (Burg) hergestellt und später in einem Gesamtkonzept zusammen geführt.

Von links nach rechts: Kultur- und Baudezernentin der Stadt Mainz, Marianne Grosse, Lou Rottländer, Lucas Mendes Zoglio, Jonas Reschke und Ulf Sölter, Direktor des Gutenberg Museums.