Einladung nach Straßburg gewonnen Eine preiswürdige Burgund-Fahrt

Oberstufenschülerinnen des Hofenfels-Gymnasiums haben am Wettbewerb „Mein Weg nach Frankreich“ teilgenommen. Ausgeschrieben wurde der vom Partnerschaftsverband, einem Zusammenschluss von vier europäischen Regionen. Der offizielle Partnerschaftsvertrag zwischen Rheinland-Pfalz und Burgund wurde bereits 1962 unterzeichnet. Am 21. Mai 2003 unterzeichneten Landtag und Landesregierung von Rheinland-Pfalz mit den Partnern Burgund in Frankreich, Oppeln in Polen und Mittelböhmen in Tschechien eine gemeinsame Erklärung zur Weiterentwicklung ihrer bislang bilateralen Partnerschaften zu einem 4er-Netzwerk der Regionalpartner. Der Zusammenschluss soll die Regionen gezielt ins Bewusstsein der Menschen rücken und die regionale Komponente im politischen System der EU stärken.