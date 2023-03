Hofenfels-Gymnasium Zweibrücken Barocke Formen bringen Leben ins Kulturamt

Der Farben- und Formenreichtum der Stilepoche Barock spiegelt sich in den Drucken der Schüler, die im Reduktionsverfahren hergestellt wurden. Bei dieser Methode wird nach dem Druck einer Farbe der Druckstock – in diesem Fall eine Linolplatte – weiterbearbeitet. Die nächste Farbe wird aufgetragen und gedruckt, danach wird die Platte wieder bearbeitet, bis letztendlich nur noch wenige Flächen der Ursprungsplatte ungestaltet bleiben. „Die Schüler wollten die vitalen Farben des Barock einfangen“, informierte Iris Seyler, die zusammen mit ihren Schülern diese Ausstellung organisiert hatte. „Wir haben nicht nur im Kunstunterricht gedruckt, sondern auch in den Freistunden und am Wochenende“, beschreibt die Pädagogin das Engagement der Schüler.