Hofenfels-Gymnasium Zweibrücken hat neuen Mehrzweckraum Ein Wohlfühlort für Schüler und Lehrer

„Mit gutem Essen fängt gute Bildung an“, zeigte sich Christina Rauch, erste Beigeordnete der Stadt Zweibrücken, bei der Vorstellung des neuen Mehrzweckraums mit Kantine am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium überzeugt. Die Idee, in der Schule einen Mehrzweckraum einzurichten, ist nicht neu. Denn die vorhandene offene Aula kann nicht als solcher genutzt werden, ohne den Unterricht in den angrenzenden Sälen massiv zu stören. Also nahm man sich vor beinahe drei Jahren des Themas an.