Abi 24 in Zweibrücken „Nutzt diese Möglichkeiten, bleibt, werdet glücklich.“

Über diesen Erfolg seien all zurecht sehr glücklich und so erinnerte der Schulleiter an den internationalen Tag des Glücks am 20. März, ein Datum, das sich für die Verabschiedung ebenfalls sehr gut geeignet hätte, wie Jörg Neurohr anmerkte. „Doch was ist Glück überhaupt und was macht uns glücklich?“, fragte er und gab zugleich eine Vielzahl an Definitionen und Erkenntnissen. Dass es zum Beispiel eine genetische Komponente gebe, die uns über die Serotonin-Konzentration in den Zellen das Glück mehr oder eben auch weniger spüren lasse. Oder dass Geld und Reichtum ab einer gewissen Höhe uns kaum noch glücklicher machen würden, dafür aber, wenn wir unser Geld mit anderen teilten. „Die nachhaltigste und größte Wirkung auf den Glückszustand haben aber laut Glücksforschung Beziehungen, ein stabiles soziales Umfeld, Zuneigung und Liebe. Wer sich angenommen fühlt, meistert schwierige Situationen besser“, erklärte Neurohr und verwies auf eine aktuelle Studie, die den skandinavischen Ländern das größte Glück bescheinigte. „Die liegen hier ganz vorne, während Deutschland weiter auf Platz 24 abgerutscht ist. Daran müsst ihr arbeiten, dass das besser wird“, gab er seinen Abiturientinnen und Abiturienten mit auf den Weg.