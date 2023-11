Hochwassergefahr in Wattweileer Ein Risiko bleibt immer

Geplante Baumaßnahme, um diese Ströme zu leiten, sei eine Neugestaltung der Mölchbacherstraße als Flutableitstraße, so Bürgermeister Thomas Körner, finanziert durch wiederkehrende Beiträge. „Was bauliche Veränderungen betrifft, müssen wir allerdings vorsichtig sein“, mahnte der UBZ-Vertreter an. „Nehmen wir die Rückhaltebecken zum Beispiel, die ohnehin nur für ein bestimmtes Szenario ausgelegt sind. Wenn das Ding voll ist, läuft es über. Vom Effekt her, als ob es gar nicht vorhanden wäre. Was ich damit sagen will: Für ganz extreme Überflutungsszenarien gibt es praktisch keine Baumaßnahmen, die das Schlimmste verhindern“, verdeutlichte Andreas Reischmann. „Oder nehmen wir das Kirchtal, wo der Hauptabfluss gar nicht im Graben stattfindet, sondern auf der anderen Seite und quer durch irgendwelche Häuser hindurch. Das ist nicht von heute auf morgen zu ändern. Da müsste man richtig Geld in die Hand nehmen und dann haben wir immer noch das Hauptproblem in Wattweiler, dass die Hauptabflusswege schlicht und einfach zugebaut sind. Natürlich kann man unterhaltungstechnisch was machen, die Gräben freihalten, etc, aber damit ist eher das Gewissen beruhigt, als dass es wirklich etwas bringt. Da müssen wir die Kirche schon im Dorf lassen und uns quasi damit abfinden, dass wir solche Problematiken baulich nicht entschärft bekommen.“