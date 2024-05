Nach Dauerregen Jahrhunderthochwasser - Keine Entspannung in Zweibrücken

Inzwischen laufen die Wasserpumpen seit 24 Stunden, genauso die Zweibrücker Feuerwehrleute. In einzelnen Straßen war zeitweise der Strom abgeschaltet worden. In den frühen Morgenstunden sind weitere Einheiten aus Mainz und Bad Kreuznach eingetroffen um die Zweibrücker Feuerwehr zu vertreten und ihnen Zeit zu geben, neue Kräfte zu sammeln. Kurz vor sieben Uhr treffen sie in der Innenstadt ein. In vier Straßen sind sie parallel unterwegs, klingeln an jeder Tür, um das Wasser aus den vollgelaufenen kellern zu pumpen. Hausnummer für Hausnummern arbeiten sie sich vor. Das Problem dabei ist, dass die Abwasserkanäle ebenfalls voll sind und das abgepumpte Wasser nicht abfließen kann und sich in den Straßen staut. Geduld ist gefragt.