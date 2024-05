Pfingsthochwasser Zweibrücken im Ausnahmezustand (mit Bildergalerie)

Auf der Deponie in Mörsbach laufen die Arbeiten derweil auf vollen Touren. Hier kümmern sich die Mitarbeiter des UBZ um die angelieferten Müllberge. Darüber hinaus können Trocknungsgeräte bei ASB und DRK kostenlos ausgeliehen werden. Wie ASB-Einsatzleiter Julian Wilhelm mitteilt, konnte er über die ASB-Hochwasserhilfe, unterstützt durch die Aktion Deutschland hilft, insgesamt etwa 80 Bautrockner und 50 Heizlüfter nach Zweibrücken zum ASB in die Unterkunft bekommen. Die Geräte wurden in der Nacht auf Montag durch die ASB-Hochwasserhilfe in Heimersheim bereits angeliefert und können durch betroffene Bürger, deren Anwesen /Keller durch das Hochwasser in Zweibrücken und den Vororten betroffen ist, unter der E-Mail-Adresse Hochwasserhilfe@asb-zw.de angefragt werden. Sollte in Ausnahmefällen keine Mailanfrage möglich sein, so Julian Wilhelm, können die Anfragen auch über die ASB-Einsatzzentrale in Zweibrücken unter der Telefon (0 63 32) 4 82 40 erfolgen. Je nach Eingang der Anfragen werden sich die Zweibrücker Samariter bei den Betroffenen melden, um einen Abholungstermin zu vereinbaren. „Ich bin froh, dass ich über unsere Hochwasserhilfe diese Geräte für unsere Mitbürger bekommen konnte.