Hochwasser in Zweibrücken Essen und Container für die Flutopfer

Was bleibt, wenn das Wasser weg ist? Abgepumpt oder abgeflossen? Schlamm, Feuchtigkeit und viele kaputte Gegenstände. Um die kostenlos entsorgen zu können, wurden am Pfingstsonntag in Zweibrücken mit dem Aufstellen von Containern begonnen - einige sind bereits gefüllt. Die komplette Liste steht am Ende dieses Textes.