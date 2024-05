Zweibrücken zieht Bilanz 35 Millionen Euro Hochwasser-Schaden

Das Hochwasser am Pfingstwochenende war ein Kraftakt, den die Stadt Zweibrücken eindrucksvoll gemeistert hat. Am Dienstag kamen Vertreter von Stadt, Feuerwehr, UBZ, Stadtwerken, Gewobau, THW, ASB, DRK und Polizei zusammen, um in einer gemeinsamen Nachbesprechung die Geschehnisse zusammenzufassen und bereits ihre gewonnen Erkenntnisse im Hinblick auf zukünftige Hochwasserszenarien zu erörtern. Detailreich schilderte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger den Einsatz, der am Freitag um 12.52 Uhr mit dem ersten Anruf aus Mittelbach in der neuen Feuerwehreinsatzzentrale sehr rasch seinen Lauf nahm. Innerhalb kurzer Zeit folgten weitere Anrufe bezüglich vollgelaufener Keller, überfluteter Straßen und auch Wasser, das sich im Bereich der Altheimerstraße den Häusern näherte.