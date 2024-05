Hochwasser in der Südwestpfalz Volle Keller, überflutete Straßen

Ab den Nachmittagsstunden waren Martinshörner in Zweibrücken ständig von irgendwo zu hören. Schaufenster reflektierten das Blinken der Blaulichter von Feuerwehr und THW. Die Hochwasserschutzwand in der Poststraße wurde aufgebaut, Säcke in die Fußgängerzone gefahren. Dicke Schläuche zeugten vom beständigen Arbeiten der Pumpen in zahlreichen Kellern. Auch in den Untergeschossen von Rathaus und Stadtbücherei stand das Wasser. „Wir haben jetzt alles hochgestellt“, berichtete am Nachmittag Bücherei-Leiterin Anne Detzler und informierte vorsorglich, dass die Hauptstelle der Bücherei wegen der zu erwartenden Aufräumarbeiten am Dienstag noch geschlossen werden wird.