Teilweise Schäden in Millionenhöhe So sieht es bei den Betrieben in Zweibrücken nach dem Hochwasser aus

Bei der Firma Rotary in Hornbach dagegen stand sowohl das Gebäude als auch das Gelände komplett unter Wasser. Mit Sandsäcken habe das europäische Versandlager des US-Unternehmens versucht, Schlimmeres zu verhindern – ohne Erfolg. Betroffen seien alle Bereiche: Logistik, Produktion und Verwaltung. Nun werde aufgeräumt und sondiert, was kaputt ist, teilte die Gartenschneidwerkzeug-Firma auf Merkur-Anfrage mit. Gutachter der Versicherung seien im Haus. Im Lager und in der Produktion werde nun geschaut, welcher Schaden entstanden ist. Bei den Maschinen werde sukzessive geprüft, was noch funktionsfähig ist, was repariert oder ausgetauscht werden muss. Bis wann die Produktion wieder aufgenommen werden könne, sei deshalb unklar. Liefern und produziert werde könne im Moment nicht.