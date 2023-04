Woran scheitert bislang engere Anbindung an Innenstadt? Die Stadt lockt Studenten nicht

Dass die Zweibrücker Innenstadt bei den Studenten nicht besonders beliebt ist, ist also keine Neuigkeit, so berichtete der Merkur unter anderem 2018 ausführlich über das mangelnde Interesse der Studierenden an der City. Ebenfalls in diesem Jahr hatte der spätere Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) im OB-Wahlkampf eine bessere Anbindung Innenstadt/Hochschule angekündigt – und sogar einen zweiten Campus in der Innenstadt (im Ex-City-Outlet) geplant.