Hochschule Kaiserslautern und Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken unterzeichnen Kooperationsvertrag Schüler-Einblicke in die Hochschulwelt

„Mit der neuen Partnerschaft wollen wir auch die Attraktivität der Studienregion für Schülerinnen und Schüler weiter steigern“, erklärte Klaus Knopper. Zu Beginn des Jahres habe die Hochschule Kaiserslautern einen ähnlichen Kooperationsvertrag mit dem Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern abgeschlossen. Die Partnerschaft trage schon jetzt Früchte, wie Klaus Knopper erklärte. Nun solle auch die Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Gymnasium zu ähnlich positiven Initiativen und Ergebnissen führen, sagte er und kündigte mit der Vertragsunterzeichnung bereits interessante Projekte mit den Schülerinnen und Schülern an allen Standorten an – an der Hochschule, am HHG oder auch im Visionarium der Hochschule in der Hallplatzgalerie.