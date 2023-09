Hochschule Kaiserslautern und Dynamikum Pirmasens Schülerinnen experimentieren in Sachen „MINT“ im Dynamikum

Nach wie vor sind Frauen in Berufen, die sich um „MINT“ drehen, klar in der Minderheit. Die Gründe, weshalb das so ist, werden intensiv untersucht. Eine neurologische Erklärung, die besagt, dass Mädchen in „MINT“-Berufen nicht bestehen können, gibt es nicht. Und doch, Mädchen sind nur mäßig an diesen Berufen interessiert.