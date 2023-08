Hochschule Kaiserslautern Campus Zweibrücken Immunzellen-Forschung wird gefördert

Professor Bernd Bufe ist als Immunologe am Projekt beteiligt. „Die Forschung an Immunzellen wird für mich ein zentrales Thema in den kommenden zehn Jahren sein,“ sagt er und weist darauf hin, dass „Immuntol“ auch in der Endauswahl des Förderprojektes „CZS Wildcard“ ist. Mit diesem Vorhaben fördert die Carl-Zeiss-Stiftung unkonventionelle Forschungsprojekte von interdisziplinären Gruppen. „Eine der großen Herausforderungen der modernen Biotechnologie ist die Zusammenarbeit von verschiedenen Spezialisten. Die einzelnen Fachdisziplinen müssen sich verstehen, man ist herausgefordert, sich in die Anforderungen des fremden Fachgebiets einzuarbeiten“, erklärt Bufe. „Immuntol“ untersucht die molekularen Grundlagen der Immuntoleranz von Bakterien durch das angeborene Immunsystem. Genauer gesagt geht es um die Frage, warum bestimmte Bakterien, zum Beispiel Escherichia coli, vom Immunsystem im Darm toleriert, in Lunge oder Niere aber bekämpft werden. „Wenn wir diese Mechanismen auf molekularer Ebene verstehen lernen, könnte das ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung von Krankheiten sein, bei denen eine lokale Überreaktion des Immunsystems unterdrückt werden muss“, bemerkt Bufe und ergänzt: „Das ist zum Beispiel für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, aber auch für Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn wichtig.“