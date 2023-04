Innovatives Wahlfachs „Robotic Labor Challenge“ am Campus Zweibrücken Im Team zu praxistauglichen Lösungen

Das neue Lehrkonzept bietet in den Augen von Professor Bufe viele Vorteile: „Man hat die Freiheit, Sachen umzusetzen, die man theoretisch lernt. Man darf auch Fehler machen und man lernt zusammenzuarbeiten.“ Das wird in allen Bereichen der Industrie immer wichtiger. „In der Autoindustrie arbeiten viele Teams zusammen, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Lenkrad zu produzieren. Da sind Konstrukteure beteiligt, Ergonomiefachleute und Elektrotechniker. Diese fachübergreifende Teamarbeit nimmt immer mehr zu, vor allem in den Bereichen, wo es um kleine Stückzahlen und flexible Lösungen geht.“