Campus Zweibrücken Nachhaltigkeit auf ganz vielen Ebenen

Das Thema Nachhaltigkeit ist eine wichtige gesellschaftliche Herausforderung, die aktuell vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Klimakatastrophen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Auch die Hochschule Kaiserslautern sieht sich in der Pflicht, aktiv an der Bewahrung der Natur, einem ressourcenschonenden Umgang sowie der Sensibilisierung für Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit in den unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen mitzuarbeiten. Ende des vergangenen Jahres gründete sich deshalb eine Initiative, die das Thema an den drei Hochschul-Standorten Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens auf die Agenda bringen möchte.