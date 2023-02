Hochschule Kaiserslautern Campus Zweibrücken : Künstliche Intelligenz die Hausaufgaben schreibt

„ChatGPT“ kann in Sekundenschnelle Hausarbeiten anfertigen oder Texte zu beliebigen Themen schreiben. Foto: Susanne Lilischkis

Zweibrücken Computeranwendungen wie „ChatGPT“ können in Sekundenschnelle eigenständig Texte verfassen. Wie gehen Schulen und Universitäten damit um?

Von Susanne Lilischkis

Das Computer-Programm „ChatGPT“ ist in aller Munde. Mit ihm lassen sich Hausarbeiten sekundenschnell generieren, ohne jegliche Mühe und ohne eigenes Nachdenken. Mit dem Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert, kann man Gespräche führen oder ihn um Hilfe und Informationen zu einem Thema bitten. Mit dem im Internet kostenlos zugänglichen Sprachassistenten ist es sogar möglich, Gedichte zu schreiben oder wissenschaftliche Texte zu verfassen. So ist es nicht verwunderlich, dass dieses Thema gerade in Schulen und Universitäten heiß diskutiert wird.

Professor Klaus Knopper, Vizepräsident für Digitalisierung an der Hochschule Kaiserslautern, sieht in „ChatGPT“ ein mächtiges Werkzeug, um schnell eine Zusammenfassung bereits im Internet vorhandener Informationen über ein Thema zu bekommen. Doch trauen sollte man dem von der KI erstellten Text nicht unbedingt. „Manchmal“, bemerkt Knopper, „erfindet die KI Quellenangaben oder stellt Inhalte in falschem Zusammenhang dar, je nachdem, wie sie in den Ursprungsdaten gespeichert sind, oder wie die Frage gestellt wurde. Die Aufgabe des Reality-Check müssen die Studierenden und auch die Dozierenden weiterhin selbst erledigen.“ Dass Hausarbeiten abgeschrieben werden, KI-generiert oder von anderen Studierenden, wird nach Meinung Knoppers weiterhin vorkommen – zu Lasten des Lernfortschritts: „Gerade bei der Lösung von Aufgabenstellungen durch eine KI mit einer vermeintlichen Sicherheit der großen Datenmengen betrügt man sich eher selbst, da der Erwerb der Kompetenzen dadurch auf der Strecke bleibt.“

Info „ChatGPT“ ist eine Computer-Anwendung, die Künstliche Intelligenz (KI) verwendet. Benutzer können dem Programm Fragen stellen. Das Computermodell antwortet auf Grundlage von Mustern, die es aus großen Mengen von Textdateien im Internet lernt, wie zum Beispiel Nachrichtenseiten oder Soziale Medien. Veröffentlicht wurde „ChatGPT“ vom Unternehmen OpenAI, das unter anderem von Tesla-Chef Elon Musk und Microsoft finanziert wird.

An der Universität Straßburg ist übrigens nach einem Bericht des „Republicain Lorrain“ vor einigen Tagen eine Gruppe von 20 Studenten der Fakultät für Japanstudien bei einem Online-Test durch „massiven Betrug“ aufgeflogen.

Der Deutsche Lehrerverband hat sich aktuell gegen ein Verbot von Programmen wie „ChatGPT“ an Schulen ausgesprochen. Die Technologie könne Teil des Unterrichts werden. Der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sieht es als Aufgabe, Kindern und Jugendlichen bewusst zu machen, dass sie Texte nicht für eine Lehrkraft, sondern für ihren eigenen Lernfortschritt entwickeln.

Professor Klaus Knopper kann sich sogar vorstellen, dass KI-Anwendungen in der Lehre angewandt werden: „Richtig in der Lernplattform eingesetzt, könnten KIs dem individuellen Lernfortschritt angepasste Aufgabenstellungen vorschlagen. KIs haben endlose Geduld, um den gleichen Sachverhalt mehrmals und aus unterschiedlicher Perspektive zu erklären. Sie können eine Unterstützung sein, um komplexe Zusammenhänge auf verständliche Einheiten herunterzubrechen. Ich kann mir zum Beispiel ein Unterrichts-Szenario vorstellen, in dem Diskussionsrunden unter Einbeziehung einer KI stattfinden. Und die ja stets selbstsicher vorgetragenen Behauptungen der KI werden dann von den menschlichen Teilnehmenden verifiziert oder falsifiziert oder in den richtigen Zusammenhang gestellt. Das stelle ich mit durchaus produktiv vor“, wirft der Zweibrücker Hochschul-Professor einen Blick in die Zukunft und ergänzt: „Die Menschen können die Aussagen der KI kritisch prüfen und bewerten. Das könnte die Medienkompetenz stärken, denn auch die bisherigen Suchmaschinen-Ergebnisse sind ja letztlich immer nach Beliebtheit sortiert und nicht nach Wahrheitsgehalt.“

Die Saar-Universität ist derzeit noch auf der Suche nach dem richtigen Weg im Umgang mit der Schreib-Maschine „ChatGPT“. Sicher sei, so Vizepräsidentin Tina Hellen­thal-Schorr, dass dieses Programm „und andere, bald sicherlich folgende KI-Plattformen die universitäre Lehre und das studentische Lernen tiefgreifend verändern werden“. Die Hochschule werde schon in den nächsten Tagen eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema einrichten, „die Empfehlungen zum Umgang mit KI-Schreibtools in Lehre und Studium vorbereitet.“

Wahrscheinlich wird man Anwendungen wie „ChatGPT“ nicht aufhalten können, das sieht auch der Digital-Minister der Bundesregierung, Volker Wissing, so. Er spricht sich gegen eine zu strenge Regulierung von Systemen mit künstlicher Intelligenz hierzulande aus, die vor allem auf ein Verbot oder eine Eindämmung ausgerichtet ist. Künstliche Intelligenz werde sich sehr schnell und massiv im Alltag der Menschen etablieren.