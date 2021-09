Hochschule Kaiserslautern Campus Zweibrücken : Man trifft sich wieder zum Unterricht

Professor Klaus Knopper ist ein Fan des digitalen Unterrichts. Trotzdem ist er froh, wieder an den Zweibrücker Campus kommen zu können. Foto: Susanne Lilischkis

Zweibrücken Nach drei rein digitalen Semestern öffnet man am Hochschul-Campus Zweibrücken wieder die Pforten der Hörsäle für die Lehre in Präsenz.

Das Wintersemester ist gerade gestartet und an der Hochschule Kaiserslautern (HSKL) beginnt in wenigen Wochen die Vorlesungszeit. Einen Unterschied zu den vorangegangenen Semestern wird die Wiederaufnahme der Präsenzlehre sein. „Auch in diesem Semester werden wir den Kraftakt wagen und Gesundheitsschutz und ein bestmögliches Studium verbinden“, meint dazu Hochschul-Präsident Hans-Joachim Schmidt.