Vortrag am Campus Zweibrücken Auf der Suche nach der Sicherheitslücke

Wissenschaftliche Einrichtungen und insbesondere Hochschulen sind aus verschiedenen Gründen attraktive Ziele für Cyber-Kriminelle: Sie verfügen über eine Unmenge an wertvollen Daten, sie sind zumeist durch eine komplexe, in der Regel nicht zentral gesicherte IT-Landschaft geprägt und haben eine Vielzahl von in Cybersicherheit nur bedingt geschulten Nutzerinnen und Nutzern. So verwundert es auch nicht, dass laut Knopper das am meisten genutzte Passwort weiterhin die Zahlenfolge 123456 ist. Hacker versuchten zuerst, durch eine solche Sicherheitslücke, zum Beispiel durch ein leicht zu erratendes Passwort, ins System einzudringen. Daraufhin arbeiteten sich die Kriminellen weiter in Bereiche vor, die es ihnen erlauben, die gesamte IT-Infrastruktur zu kontrollieren. Danach würden die Daten verschlüsselt und eventuell Lösegeldforderungen verschickt.