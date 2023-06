Öffentlicher Abendvortrag am Hochschul-Campus Zweibrücken Das Internet ist kein rechtsfreier Raum

In Deutschland kann man sein Urheberrecht nicht an Dritte abtreten, man kann ihnen lediglich Nutzungsrechte einräumen. Und so darf auch niemand ein privates Foto von jemand anderem ungefragt ins Internet laden. Hier lauern weitere juristische Fallstricke: Ist die fotografierte Person minderjährig, muss die Zustimmung der Eltern eingeholt werden. Bleibt das Foto des Kindes über Jahre öffentlich einsehbar, könnte die fotografierte Person ab ihrem 18. Lebensjahr die Löschung verlangen. Das betreffe oftmals Vereinschroniken im Internet, so Pappenberger. Hier sollten die Vereine die Datensparsamkeit walten lassen, die von der DSGVO vorgeschlagen werde.