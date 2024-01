Zweibrücken bleibt beliebter Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen Hochkarätiger Pferdesport im Landgestüt

Die optimalen Bedingungen des Landgestüts mit modernen Ebbe-Flut-Böden veranlassen den Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz/Saar (PRPS) auch in diesem Jahr wieder zu einer Reihe von Zuchtschauen auf der historischen Anlage. Hochbetrieb wird sicher am zweiten August-Wochenende herrschen, wenn der PRPS quer durch alle Rassen, vom Pony bis zum Kaltblut, zur Elitestutenschau und zum Fohlenchampionat einlädt. Am Samstag stehen die Stuten im Blickpunkt, sonntags werden die besten Fohlen des Jahrgangs 2024 prämiert. Unter dem bewährten Motto „Zucht und Sport Hand in Hand“ findet zugleich das Landes-Reitpferdechampionat statt. Dies wird zur Sichtung für die Teilnahme am Süddeutschen Championat sowie am Bundes-Championat genutzt.