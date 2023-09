Hobbyimker Ewald Hüther aus Stambach Der Schwarm seines Lebens

„Das Summen der Bienen ist die Stimme des Gartens“ steht auf einem Schild am Anwesen von Hobby-Imker Ewald Hüther in der Bachstraße 4 in Stambach. Dort bietet er auch seinen selbst hergestellten Honig zum Verkauf an. Seine fleißigen Bienen – insgesamt sind es 20 Völker – hat er auf seinem etwa 2500 Quadratmeter großem Gartengrundstück zwischen Stambach und Dellfeld im ehemaligen Sandsteinbruch angesiedelt. Durch die Lage herrscht dort ein besonderes Mikroklima, in dem neben den unterschiedlichsten Obstbäumen und Sträuchern viele Wildstauden gedeihen – wie beispielsweise die „Durchwachsene Silphie“, eine Energiepflanze (Maisalternative) die bis in den September blüht und deshalb eine gute Bienenweide in einer Zeit abgibt, in der die Honigbienen nicht mehr allzu viel Nektar finden. Aber auch wilder Oregano, Johanniskraut, Baldrian, Beinwell und vieles mehr gehören zu der vielfältigen Vegetation.