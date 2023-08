Historisches Rennen Drei Tage Motorsport auf dem Flugplatz

Eine exakte Zeitnahme und Rundenerfassung erfolgt durch eine Magnetschleife in der Fahrbahn. Die Motorräder, Seitenwagen und Fahrzeuge der Klassen 2 bis 6 besitzen Transponder. Per Computer können die Daten für jeden Lauf individuell festgehalten und am Ende jedes Turns durch die Zeitnahme ausgewertet werden. Die Zuschauer können insgesamt an beiden Tagen nach Angaben des Veranstalters rund 30 Rennen erleben.