200er-Marke geknackt Mehr Teilnehmer als je zuvor

„Mit über 200 Teilnehmern in den neun Klassen haben wir einen absoluten neuen Rekord aufgestellt. Das zeigt, dass wir im fünften Jahr des Bestehens in der vielfältigen Szene deutschlandweit, auch überregional, angekommen sind“ so Rennleiter Kilian Heinz. „Auf die Besucher wartet am Rande der Rosenstadt Zweibrücken ein vielfältiger Mix aus allem, was Räder hat und das nicht auf einer permanenten Rennstrecke, sondern auf einem aktiven Flugplatz. Fast 40 verschiedene Automobilmarken fahren in den diversen Wagen-Klassen, rund ein Dutzend Formelwagen verschiedener Marken vom Revolution, Performer, Formel Ford, Formel ADAC, Formel V, Dallara und PRC sind dabei für die Zuschauer zu bestaunen. Auch die Motorradklassen sind gut mit viele Motorradmodellen gefüllt. Besonders zu erwähnen ist hierbei der Franzose Manoel Eck mit einer Matchless aus 1937 und 27 PS, und natürlich der über 80-jährige Zweibrücker Walter Knoll mit seiner Adler MB 250 RS von 1954. Er ist seit der Erstausgabe des Flugplatzrennens Zweibrücken jedes Jahr am Start und fuhr von 1996 bis 2018 mit dieser Maschine als aktiver Fahrer in der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft“, sagt Heinz.