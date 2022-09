Historischer Verein Zweibrücken : Eine Tafel für ein denkwürdiges Ereignis

Zweibrücken Der Historische Verein Zweibrücken gestaltete die 24. Stadtrundgangstafel, die am Sonntag offiziell der Stadt übergeben wurde. Gewidmet ist sie einem zerstörten Denkmal und drei Verfechtern für die Demokratie in Deutschland.

Auf Einladung des Historischen Vereins Zweibrücken wurde am vergangenen Sonntag an dieses Ereignis erinnert. Die 24. Stadtrundgangstafel ist dem Denkmal und damit den drei Verfechtern für die Demokratie in Deutschland gewidmet. Den musikalischen Rahmen lieferte Hans Bollinger. „Die Einweihung dieses Denkmals vor genau 90 Jahren geriet zu einer letzten und äußerst beeindruckenden Demonstration der demokratischen Kräfte in Zweibrücken“, sagte Michael Schubert, Vorsitzender des Historischen Vereins im Rahmen der Einweihung der Tafel. „Und das, obwohl die Teilnehmer wussten, dass viele ihrer Mitbürger die Begeisterung für die Demokratie nicht teilten. Denn Zweibrücken war eine Hochburg der Nazis“, ergänzte Schubert.