Nach monatelanger Verzögerung Hinter Villa Schwinn wird weitergebaut

Was die andere Straßenseite anbelangt, gab der Zweibrücker Stadtsprecher Jens John auf Anfrage unserer Zeitung an diesem Montag Entwarnung: Das städtische Bauamt habe am vergangenen Freitag die Errichtung des neben der Villa Schwinn geplanten Gebäudes genehmigt – nachdem die Neustädter Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd der Zweibrücker Verwaltung „Ende vergangenen Jahres“ das offenbar positive „Ergebnis einer Bodenuntersuchung mitgeteilt“ hatte. Auf dem Gelände standen zuvor eine Tankstelle, die zum Schluss als Werkstatt genutzt wurde, ein Appartementhaus und 30 Garagen, die inzwischen abgerissen wurden. Bislang gab es nur eine Teilbaugenehmigung für die allernötigsten Erdarbeiten auf dem Areal.