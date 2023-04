Himmelsbergchörchen sein 15-jähriges Bestehen Bewegender Abschied beim Jubiläum

Moderator Thomas Stauder zog gleich zu Beginn seinen eigens zu diesem Zweck aufgesetzten Hut vor der Leistung der „Grand Dame“ unter den Chorleitern und ihrer stets ehrenamtlichen Leistung: locker über 1000 Chorproben mit zehn Konzerten und unzähligen Auftritten, außerdem Chorfreizeiten. „Hut ab für die fantastische Arbeit und die tolle Zeit! Du bist einfach unbezahlbar,“ dankte er im Namen aller Sängerinnen und Sänger unter großem Applaus. Von dem Gute-Laune-Titel „Champs Élysées“ von 1969 ging es mit dem Titanic-Gänsehaut-Titel „My heart will go on“ in die tiefe Welt der Gefühle. Lautmalerisch zeigte der Chor bei „Mambo“ von Herbert Grönemeyer seine klangliche Gestaltungsfähigkeit in abwechslungsreichen Klangbildern. Dem tonal wie rhythmisch anspruchsvollen „Kriminaltango“ folgte der Hit „The Lion sleeps tonight“ bevor die „Dornenvögel“ besonders der Damenwelt ein schmachtendes „Oh“ in Erinnerung an Pater Ralph entlockten.