Überflutungen in Rheinland-Pfalz : Zweibrücker Einsatzkräfte helfen im Katastrophengebiet

Zweibrücken „Die Bilder, die uns aus dem Norden von Rheinland-Pfalz erreichen, machen mich sprachlos“, zeigt sich Oberbürgermeister Marold Wosnitza betorffen. „Die Stadt Zweibrücken unterstützt wo sie kann. Ich wünsche unseren Einsatzkräften, wie allen anderen vor Ort auch, viel Erfolg und dass ihr alle gesund wieder nach Hause kommt.“

Die Feuerwehr Zweibrücken ist am Donnerstagmittag in den rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler gefahren, in dem durch Überflutungen massive Schäden entstanden und mehrere Menschen gestorben sind (siehe Seite 1). „Wir haben uns mit drei Fahrzeugen und zehn Mann auf den Weg in den Bereitschaftsraum Emmelshausen gemacht“, informierte Frank Theisinger, der Brand- und Katastropheninspekteur (BKI) der Feuerwehr Zweibrücken. Mit 15 Pumpen ging es in den Rhein-Hunsrück-Kreis. Vor Ort ist auch die Rettungshundestaffel der Zweibrücker Feuerwehr. „Der Einsatz geht zunächst 48 Stunden – dann wäre es möglich, Personal auszutauschen“, sagt Theisinger.