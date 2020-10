Zweibrücken : Heute Warnstreiks in zwei Kitas

Zweibrücken Die Stadt Zweibrücken schließt nicht aus, dass sich weitere Einrichtungen am Ausstand beteiligen.

Eltern aufgepasst: In zwei Kindertagesstätten in Zweibrücken finden heute wohl Warnstreiks statt. Wie die Stadtverwaltung am Dienstagabend erklärte, geht sie davon aus, dass sich in dem Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und den kommunalen Arbeitgebern zwei Kitas in der Rosenstadt an den angedrohten Ausständen beteiligen werden.