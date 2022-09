Ausstellung „300 Jahre Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken“ : Verbeugung vor einem großen Mann

Das Ensemble Les Plaisir du Duc Christian IV. musizierte bei der Vernissage. Foto: Margarete Lehmann

Zweibrücken Im Stadtmuseum Zweibrücken wurde die Jubiläums-Ausstellung über Herzog Christian IV. eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Fromann

Man kann sagen, dass die am Wochenende im Zweibrücker Stadtmuseum eröffnete Ausstellung „Dazwischen – 300 Jahre Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken“ Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus hat. Die Schirmherrschaft hat zum Beispiel SKH Herzog Franz von Bayern übernommen, derzeitiger Chef des Hauses Wittelsbach.

Er sieht laut seinem Vorwort im Katalog Christian IV. als einen aufgeklärten Reformer, der in landesherrschaftlicher Fürsorge, um den Wohlstand des Volkes zu heben, dessen Alltagsleben reglementierte. Goethe, Zeitgenosse Christians, schreibt in einem Brief: „Wahrhaftig, es ist ein sehr niederdrückender Umstand für die schönen Künste und für die schönen Wissenschaften, dass man ihnen den Vorwurf machen kann, dass sie die Staaten, in denen sie blühen, stets zu Grunde richten“. Also auch derart dazwischen agierte Herzog Christian. Darüber hinaus jedoch prägten unter anderem seine Leidenschaft für Kunst und Kultur und seine Weltoffenheit sein ganzes Leben und Wirken, wie Kulturdezernentin Christina Rauch betont.

Diese einzigartige Ausstellung mit ihren 250 Exponaten, arrangiert von der Leiterin des Stadtmuseums Charlotte Glück und ihrem Team, gewährt Einblick in das Leben und Herrschen eines Zweibrücker Herzogs im 18. Jahrhundert und zeigt die diversen Spannungsfelder der Zeitumstände auf. Wir Zweibrücker leben ja noch heute zwischen den barocken Kulissen: den Alleen beidseits des Schwarzbaches, den Prachtbauten des Herzogplatzes, dem Schloss, dem Gestüt und vielem mehr.

Christian IV. gehörte zu den ranghöchsten Fürsten des Alten Reiches. Sein Herzogtum war klein, unzusammenhängend und wirtschaftsschwach, wie Glück ausführte. Dennoch rückte es in den 1760er Jahren in den Fokus der europäischen Politik. Als aussichtsreicher Erbanwärter der wittelsbachischen Fürstentümer Kurpfalz, Kurbayern, Jülich und Berg war mit ihm in Zukunft machtpolitisch zu rechnen.

Mit Frankreich verband ihn eine besondere Liebe. Schon in jungen Jahren war er vom Glanz des französischen Hofes tief beeindruckt, freundschaftlich verbunden war er mit König Ludwig XV. und dessen Marquise von Pompadour. Er war ein bedeutender Mittler zwischen der deutschen und der französischen Kultur. 1751 heiratete er die nicht standesgemäße französische Tänzerin Marianne Camasse; ihre Kinder waren so von der Thronfolge ausgeschlossen. Ein originaler Tanzschuh ist in der Ausstellung zu sehen. Eine romantische Liebesheirat war im Adel damals sehr ungewöhnlich. – Den Festvortrag vor 100 geladenen Gästen im Herzogsaal hielt Charlotte Glück. Es spielte flott barock das Ensemble Les Plaisirs du Duc Christian IV.