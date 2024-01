Eröffnung am Montag Herzensstücke im Pop-Up-Store

Zurzeit befindet sich die Mutter eines elf Monate alten Sohnes in Elternzeit. „Deshalb werde ich auch eine Stunde Mittagspause machen, wahrscheinlich von 13 bis 14 Uhr“, sagt sie. In ihren Beruf als Sozialpädagogin möchte sie aber erst mal wieder zurückkehren. „Doch mein eigentlicher Traum ist es, einen Secondhand-Laden zu führen“, versichert die Zweibrückerin. Seit einiger Zeit bietet sie übrigens sogenannte Tauschpartys an. „Das ist sehr gesellig und nachhaltig“, beschreibt Jessica Koch die Treffen. Auf Instagram hält sie Interessierte auf dem Laufenden.