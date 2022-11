Herbstkonzert : Zweibrücker Kammerorchester formiert sich neu

Zweibrücken Seine Fans sind ihm trotz mehrjähriger Corona-Zwangspause treu geblieben.

Wie gesagt, mit Händel, seinem temperamentvollen, kräftigen Ton, lässt sich Eindruck machen, gerade auch in seinem bekannten Concerto grosso in C-Dur. Sein Harfenkonzert in B-Dur wurde ohne Harfe aufgeführt, die Harfenistin war erkrankt. So griff Theisohn auf eine Fassung mit Orgel zurück. Wer anders als Anita Bischoff hätte hier so kurzzeitig einspringen können. Besonders im zweiten, langsamen Satz setzte sie starke Akzente, die Streicher waren gefordert, insgesamt eine geglückte Harmonie. Das Orchester in guter Besetzung, spielfreudig, gar an manchen Stellen emphatisch.