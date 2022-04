Vier gastgebende Vereine hoffen auf viele Gäste : Endlich wieder Hengstbacher Blütenfest

Die Veranstalter hoffen auf gutes Mai-Wetter, damit das Blütenfest in Hengstbach nach der langen Pause direkt wieder zu einem großen Erfolg wird. Foto: nos

Hengstbach Die Hengstbacher Vereine laden wieder zu ihrem beliebten Blütenfest ein. Neben den traditionellen Spezialitäten kocht die Landjugend erstmals einen vegetarischen Eintopf und lockt mit einer besonderen Weinauswahl. Im Mittelpunkt steht das gesellige Miteinander.

In Hengstbach laufen die Vorbereitungen für das beliebte Blütenfest am 1. Mai bereits auf Hochtouren. Die vier gastgebenden Vereine – der Förderverein Kultur und Dorfgemeinschaftshaus Hengstbach, der gemischte Chor Hengstbach, der Ortsverein der Landfrauen sowie die Straußjugend – freuen sich darauf, nach zwei Jahren Zwangspause die bald 100 Jahre lange Tradition fortführen zu können.

Allerdings ist das große Fest auf der idyllisch gelegenen Wiese inmitten blühender Obstbäume auf der Anhöhe neben den Pferdekoppeln in diesem Jahr der einzige Anziehungspunkt. Die kulinarische Blütenwanderung rund um Wattweiler am 1. Mai ruht ein weiteres Mal. Stattdessen wird am Sportheim gefeiert.