Fassadenprojekt Blumenfassade Wachsen und Aufblühen

Auch Schulleiterin Kerstin Kiehm war erneut voller Bewunderung: „Unsere Schüler verabschieden sich jedes Jahr kreativ mit einer Art Abschiedsgeschenk, das uns erhalten bleibt. Dieses Jahr mit diesem wirklich sehr, sehr schönen Relief. Und gestatten Sie mir noch eine ganz persönliche Ergänzung“, so die Schulleiterin: „Es hat mich sehr berührt, als ich gesehen habe, dass ihr auch an euren ehemaligen Lehrer, unseren Kollegen und Freund Matthias Eifler gedacht habt. Sein Name steht auf einem Blatt und somit hat auch er einen Platz an unserer Fassade gefunden. Damit ist er in dieses Projekt, das ihm sehr am Herzen lag, für immer eingebunden. Vielen herzlichen Dank Euch dafür! Jetzt wünsche ich mir, dass ihr gerne auf eure Schulzeit zurückblickt und vielleicht bei der ein oder anderen Veranstaltung wieder bei uns vorbeischaut!“