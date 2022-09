Benefizaktion Helmholtz-Gymnasium : Laufen – Spenden – Helfen

Zweibrücken Das Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken veranstaltete erneut einen „Sponsored Walk“.

Dieses Jahr soll der Erlös des Spendenlaufes zweigeteilt werden: Die eine Hälfte wird in eine nachhaltigere (Erweiterung der Grünflächen) und pausenfreundlichere (mehr Sitzbänke) Gestaltung des Außengeländes einfließen. Der zweite Teil geht an ein Hilfsprojekt in der Ukraine. „Wir möchten ein konkretes lokales Projekt unterstützen und sind noch am Schauen, wo das Geld am nötigsten gebraucht wird“, informierte der dafür zuständige Vorsitzende des Fördervereins, Pascal Wenzel.