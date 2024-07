Ruf der Schule gemehrt Helmholtz-Gymnasium würdigt außerschulisches Engagement

Es ist eine schöne Tradition am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium, dass jedes Jahr zum Schuljahresende jene Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet werden, die sich auf besondere Weise hervorgetan haben. „Ihr alle habt in ganz vielen, ganz verschiedenen Bereichen beachtliche Erfolge erzielt und große Anerkennung verdient. Deshalb seid ihr heute hier“, würdigte Schulleiterin Kerstin Kiehm das überdurchschnittliche Engagement und die große Leistungsbereitschaft der rund 70 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 5 bis 12. „Parallel zum Unterricht so viel Zeit zu investieren und solche Erfolge zu erzielen, ist großartig und verdient unsere volle Wertschätzung! Darauf sind wir als Schule wirklich sehr stolz auf Euch“, betonte sie im Namen der Schulleitung und danke an dieser Stelle auch ihren Kolleginnen und Kollegen, die bei der Begleitung der Schülerinnen und Schüler in den unterschiedlichen Wettbewerben tatkräftig unterstützen. Für die Schülerinnen und Schüler gab es je nach Wettbewerb Bücher sowie kleine Präsente wie Schwimmbadgutscheine zum Beispiel.