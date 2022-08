Verurteilt wegen Betrug und Unterschlagung : Verurteilte Helexier-Führungskraft legt Berufung ein

Pirmasens/Zweibrücken Eine 60-jährige leitende Mitarbeiterin der Klinikbetreiberfirma Helexier will die gegen sie verhängte zweijährige Haftstrafe nicht akzeptieren.

Die am vergangenen Montag von einer Strafrichterin am Amtsgericht Pirmasens wegen Betrugs und Unterschlagung zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilte 60-jährige Führungskraft der Heltersberger Firma Helexier (wir berichteten) ficht das gegen sie ergangene Urteil an. Das hat eine Sprecherin des Amtsgerichts auf Anfrage mitgeteilt.Damit muss der Fall wohl am Landgericht Zweibrücken neu aufgerollt werden.

Für die Frau gilt weiterhin die Unschuldsvermutung und sie bis zum Richterspruch des Berufungsgerichts als nicht verurteilt und damit als unschuldig. Zudem ist das Berufungsgericht nicht an das Urteil des Amtsgerichts gebunden und kann ganz anders entscheiden. Da es sich um eine erneute Hauptverhandlung handelt, können dort weitere Beweisanträge gestellt und Zeugen befragt werden. Das Urteil des Amtsgerichts wird bis zum Ende des Berufungsverfahrens nicht rechtskräftig. Bis dahin braucht die verhängte Freiheitsstrafe nicht angetreten werden. Mehr noch: Für die Berufung gilt laut Strafprozessordnung das Verbot der „reformatio in peius“. Danach darf das Landgericht das angefochtene Urteil nicht zum Nachteil der Angeklagten ändern – die Strafe also nicht erhöhen. Es sei denn, auch die Staatsanwaltschaft hat zu Ungunsten der Angeklagten gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das ist hier nicht der Fall, weil Strafrichterin Michelle Günther ohnehin dem Antrag des Staatsanwalts vollinhaltlich gefolgt war.

Staatsanwalt Patrick Langendörfer hatte der Frau zur Last legt, sich im Mai 2016 als Verwaltungsrätin eines Unternehmens ausgegeben und eben jene acht Großkopierer und die eine Druckstraße für einen an ihrem Schweizer Firmensitz in Kirchberg angeblich geplanten Copyshop bestellt zu haben. Die Geräte sollten bei einem Kaarster Druckmaschinen-Händler für rund 204 000 Euro gekauft und der Preis über die Schweizer Filiale einer Düsseldorfer Leasingfirma finanziert werden. Die Geräte wurden dann aber vertragswidrig nicht an den Schweizer Firmensitz, von wo aus die Frau seinerzeit ein Immobilienportal betrieb, sondern innerhalb Deutschlands ausgeliefert – angeblich wegen Problemen mit dem Zoll und weil die Copyshop-Räume nicht bezugsbereit waren. Ein Kopierer wurde in dem Immobilienbüro, das die Frau damals in Pirmasens betrieben hatte, und acht Geräte in ihrem Wohnhauses in der Südwestpfalz abgestellt. Der Staatsanwalt warf der 59-Jährigen deshalb vor, der Leasingfirma verschwiegen zu haben, wo sich die Geräte befinden. Zudem hätte sie von Anfang an die monatlich fälligen Leasingraten von rund 3800 Euro nicht bezahlen wollen. Die Frau hatte die Vorwürfe, betrogen und die Geräte unterschlagen zu haben, stets zurückgewiesen.