Zwei Zweibrücker Gotteshäuser betroffen Wegen hoher Heizkosten: Kirche reduziert Gottesdienste

Ist die Halbierung der Gottesdienst-Zahl ein Einzelfall – oder gibt es auch anderswo im Dekanat Zweibrücken entsprechende Entscheidungen oder Pläne? Dekan Peter Butz deutet zunächst an, dass er nicht ganz glücklich ist mit der Ernstweiler Entscheidung: „Grundsätzlich streben wir an, und das ist auch die Regel in der Gottesdienstordnung: In jeder Pfarrei soll wöchentlich Gottesdienst sein. Was Ernstweiler macht, ist nicht so ganz, na ja ...“, lässt Butz das Satzende offen und ergänzt nur: „Das haben die im Presbyterium so beschlossen.“ Ähnliche Fälle gebe es nseines Wissens nicht im Kirchenbezirk Zweibrücken.