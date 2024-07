Hochstimmung trotz Regen Heiratsantrag auf der Stadtfest-Bühne in Zweibrücken

Zum Glück war noch alles im Trockenen, als ein junger Mann namens Manuel auf der Irish-Folk-Bühne an der Heilig-Kreuz-Kirche all seinen Mut zusammennahm und seiner Freundin Sarah einen Heiratsantrag machte – so manches Auge wurde aber feucht, als die Angebetete ja sagte. Sofort danach bildete sich eine Traube von Gratulanten um das Paar. Dass der Sänger der Kings of Tara, die dort gerade ihren Auftritt hatten, zwei Frühstückstassen an Manuel verschenken wollte, bekam dieser vor lauter Aufregung fast gar nicht mit.