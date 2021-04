Heinz Burkhardt ist zu Fuß viel im Raum Zweibrücken unterwegs : Wandern im Zeichen der Muschel

Info

Vom Eitersberg über den Rosenweg in den Luitpoldpark, weiter in die Tschifflicker Dell, rauf zur Autobahnausfahrt Contwig und dann um das Gewerbegebiet Flughafen herum wieder hinunter nach Rimschweiler. Von dort aus in Richtung zum Bödingerhof, davor zur Höhe gegen Mittelbach hinauf. Das ist ein Stück der Nordroute des Jakobswegs – allerdings entgegen der Ausschilderung bis hinunter ins Hornbachtal.

Über Birkhausens ehemaliges Altenheim Bickenalb weiter in Richtung Ixheim, entlang des Hornbachs in Richtung Stadtmitte und am Rosengarten vorbei nach Hause. 20,02 Kilometer, 338 Höhenmeter, Wanderzeit ohne Pausen knapp 4,5 Stunden.