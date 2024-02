Heimatverein Reifenberg Fackeln, Schoko-Osterhasen und der Nikolaus

In Reifenberg ist immer etwas los. So lud der aktive Reifenberger Heimatverein bereits in der Faschingswoche zur Fackelwanderung ein, um den Winter zu verabschieden. Rund 50 Personen quer durch alle Altersklassen wanderten im Schein leuchtender Fackeln und Laternen in die Dämmerung. Von der Auberghütte ging es eine knappe Stunde lang auf dem Rundweg durchs Heilbachtal. Zurück am Ausgangsort, wurde nach alter Tradition der Winter in Form eines aus Pappmaché selbst gebastelten Schneemannes verbrannt. Aline Schuld erinnerte in einem Gedicht an den alten Brauch des Winteraustreibens. Bei Stockbrot am Lagerfeuer und Deftigem vom Grill klang der Abend an der Auberghütte gemütlich aus. In Gemeinschaftsarbeit der Ortsvereine sorgte die Jugendfeuerwehr für die Sicherheit der Veranstaltung.