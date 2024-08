Heimatverein 1998 Rieschweiler-Mühlbach baut Hütte am Brunnen Ein neues Schmuckstück in Rieschweiler

Die Hände in den Schoß legen kommt für den Heimatverein mit etwa 130 Mitgliedern auch in Zukunft nicht infrage. Neben den eigentlichen Aufgaben wie Instandhaltung der Wanderwege und dazu gehörenden Einrichtungen gibt es noch weitere Projekte: Brauchtumspflege und Förderung des kulturellen Lebens gehören dazu. Zudem wird mit Hochdruck am Umbau eines Bauwagens gearbeitet, der in Zukunft als flexibel einsetzbarer Imbiss-Stand bei Festen genutzt werden soll – erstmals bereits am 28. September beim Ackerfest, der Erntedank-Veranstaltung am Platz der Vielfalt. Mit dabei sind dann auch Nabu, Förderverein Schule, Förderverein Feuerwehr und eine Oldtimer-Ausstellung.