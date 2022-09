Heimat-Shopping und verkaufsoffener Sonntag : Viel Programm zum Wochenende

Das 6. Zweibrücker Oldtimertreffen dürfte am Sonntag wieder zahlreiche Oldtimerfreunde hinterm Steuer und am Straßenrand anlocken. Foto: Stadtmarketing

Zweibrücken Heimatshoppen, Oldtimer-Treff, verkaufsoffener Sonntag und eine Charity-Aktion treffen zwischen 9. und 11. September aufeinander.

Von Jan Althoff Redaktionsleiter Pfälzischer Merkur

(jam) Wer an diesem Wochenende alles mitnehmen will, was in Zweibrücken so angeboten wird, der sollte viel Zeit mitbringen. Denn nicht nur das Stadtmarketing hat Veranstaltungen an diesem Wochenende gebucht, auch die Organisatoren der Charity-Aktion „Kinderaugen sollen strahlen“. Und die Zweibrücker Pferdetage mitsamt Rennen sind ebenfalls angesetzt.

Die Pferdetage beginnen, genau wie die Aktion Heimatshoppen, bereits am Freitag. Die Heimatshopping-Einkaufstage stehen am Freitag und Samstag unter dem Motto „Kauf ein, wo Du lebst“. Jedenfalls in Zweibrücken, allgemeines Motto der bundesweiten Aktion der Industrie- und Handelskammern (IHK) ist in diesem Jahr „#EineInnenstadtFürAlle(s)“. In Zweibrücken und Pirmasens nehman laut IHK Pfalz insgesamt rund 100 Unternehmen teil, „um zu zeigen, was Ihre Stadt zu bieten hat“ (siehe Info-Kasten).

Hintergrund Was steckt hinter „Heimat shoppen“? Die Kampagne „Heimat shoppen“ ist eine Initiative der Industrie- und Handelskammern (IHK). Die Kampagne zielt darauf ab, das Bewusstsein für Regionalität und die Stärkung der Innenstädte zu schärfen sowie den Zusammenhalt vor Ort zu fördern. Mit dem Hashtag #EineFürAlle(s) – unsere Innenstadt lieben, leben, erleben sollen die Weichen für ein Umdenken gestellt werden. Die Aktionstage als Highlight der Kampagne zielen darauf ab, die Belebung der Innenstädte aktiv zu unterstützen und den derzeitigen Transformationsprozess als Chance wahrzunehmen.

Das Motto „Kauf ein, wo Du lebst“ setzt jeder Teilnehmer laut Stadtmarketing individuell um, etwa 40 Zweibrücker Händler machen mit. Ein Erkennungsmerkmal der Teilnahme sind die in den Schaufenstern dekorierten Heimat shoppen-Papiertüten. „Mit vielen interessanten Aktionen wird zum Einkaufen und Verweilen inspiriert“, verspricht City-Managerin Petra Stricker.

Sozusagen als Zusatz-Chance, in der Heimat zu shoppen, gibt es am 11. September noch einen verkaufsoffenen Sonntag obendrauf. Dann sind die Geschäfte in der City von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Edeka Ernst, Möbel Martin und Zweibrücken Fashion Outlet haben ebenfalls am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Ebenfalls auf den Sonntag fallen das traditionelle Zweibrücker Pferderennen und das Oldtimertreffen. Das 6. Zweibrücker Oldtimertreffen „Forever young“ beginnt um zwölf Uhr auf dem Herzogplatz vor dem historischen Rathaus. Willkommen sind Autos und Krafträder, die älter als 30 Jahre sind. Man registriert sich bei der Ankunft gebührenfrei am Stand des Stadtmarketing und erhält dort eine Startnummer. Mit der Registrierung nimmt man automatisch an der Auswertung teil, denn zum Schluss der Veranstaltung werden drei Kategorien ausgelobt. Nach einer professionellen Vorstellung der Fahrzeuge auf dem Herzogplatz begeben sich die Oldtimer im fließenden Verkehr zur Standpräsentation auf den Schlossplatz. Dort können sich die Oldtimerfahrer am Stand des DRK mitSpeisen und Getränken stärken.

Auf dem Schlossplatz endet das Treffen gegen 14.30 Uhr. Zuvor wird die Preisverleihung auf der Schlosstreppe vorgenommen. Preise und individuelle Urkunden werden für die weiteste Anreise, das älteste Fahrzeug und den jüngsten Fahrer/in verliehen.

Neu ist am 11. September ein weiterer, dritter Standort für die Oldtimer: 100 Wagenlenkern wird ab 14.30 Uhr Gelegenheit geboten, sich die Pferderennen an der Rennwiese anzuschauen, sämtliche Angebote der VIP-Lounge zu genießen und ihren Oldtimer direkt an der Rennwiese auf bewachter Location zu platzieren. Hier ist eine Online-Reservierung der Eintrittskarten unter.www.pfaelzischer-rennverein-zweibruecken.de erforderlich.