Heimat Shoppen und verkaufsoffener Sonntag in Zweibrücken : Eingekauft und eingeparkt am Wochenende

Am Samstag mussten zwar einige Aktionen wegen des schlechten Wetters abgesagt werden, aber dank des guten Geschäfts am Sonntag waren die Veranstalter dennoch zufrieden mit dem Wochenende. Foto: Rainer Ulm

Zweibrücken „Heimat Shoppen“ samt verkaufsoffenem Sonntag und ein Oldtimer-Treffen haben die Rosen-und-Rosse-Stadt vom 9. bis 11. September zu einem ganz besonderen Anziehungspunkt gemacht.

Von Rainer Ulm

Die alten Karossen strahlten am Sonntag auf dem Schlossplatz mit der Sonne um die Wette. 80 Autos und Motorräder waren in diesem Jahr zum nunmehr 6. Oldtimer-Treffen „Forever young“ (für immer jung) von nah und fern angerollt. Die Besitzer hatten ihre Fahrzeuge zur Mittagszeit zunächst auf dem Herzogplatz registrieren lassen, um sie dann zum Schlossplatz zu chauffieren und den zahlreichen Fans betagter Autos und Motorräder zu präsentieren. Dabei erlaubten die Fahrzeughalter nicht nur Blicke in den Innenraum der Autos, sondern gerne auch mal unter die Motorhauben.

Auf dem Schlossplatz wurden schließlich die Rekordhalter prämiert – der am weitesten angereiste Motorradfahrer und der mit der ältesten Maschine, der jüngste Oldtimer-Fahrer, der mit der weitesten Anreise und der mit dem ältesten Auto. Letzter, Siegmund Klingler, erhielt aus den Händen der Zweibrücker Rosenkönigin Annika I., mittlerweile im vierten Jahr auf dem Thron, den Hauptpreis. Der Mann aus dem saarländischen Walsheim hatte einen Citroën C4, Baujahr 1932, vor der historischen Kulisse des Zweibrücker Schlosses eingeparkt. Neben einem Pokal durfte er sich über einen Einkaufsgutschein freuen, den Möbel Martin zur Verfügung gestellt hatte. Zudem gab es für ihn wie für jeden anderen Teilnehmer des Treffens, eine prall gefüllte „Heimat Shoppen“-Tüte mit „vielen Vitaminen“ drin, wie die Zweibrücker City-Managerin Petra Stricker sagte. Sie hatte das Oldtimer-Treffen organisiert. Am Sonntag zeigte sie sich vollauf zufrieden mit Teilnehmerzahl, reibungslosem Ablauf und der „guten Resonanz“. Sie betonte, man habe das Oldtimer-Treffen „ganz bewusst zusammengelegt“ mit den „Heimat Shoppen“-Tagen samt dem verkaufsoffenen Sonntag: „Es ist eine sehr schöne Kombination von Einkaufen und einer hochwertigen Veranstaltung, die zusätzlich Leute anlockt und einen Besuch der Stadt noch attraktiver macht.“ Viele Menschen kämen schon wegen des Oldtimer-Treffens, das inzwischen zu einer Tradition geworden sei, in die Innenstadt. Besonders freute die City-Managerin „das traumhafte Wetter“ am Sonntag und der Umstand, dass diesmal mehr alte Motorräder zu sehen und zu bestaunen waren als in den Jahren zuvor. Und sie kündigte an, dass es im nächsten Jahr im September das siebte Oldtimer-Treffen geben werde.

Siegmund Klingler bekam von Rosenkönigin Annika I. den Pokal für das älteste Auto überreicht. Der Mann aus dem saarländischen Walsheim war mit einem Citroën C4, Baujahr 1932, da. Links City-Managerin Petra Stricker. Foto: Rainer Ulm

„Zufrieden“ mit den „Heimat-Shoppen“-Tagen waren auch die Geschäftsleute, wie Sandra Cleemann, die Vorsitzende des Zweibrücker Gewerbevereins Gemeinsamhandel, auf Nachfrage unserer Zeitung sagte. „Es war ein gutes Wochenende“, was auch viele ihrer Händler-Kollegen bestätigt hätten. Zwar seien am Samstag einige Aktionen wegen des schlechten Wetters buchstäblich ins Wasser gefallen: „Aber der sonnige Sonntag hat einiges gutgemacht.“ „Heimat Shoppen“ sei sehr wichtig für sie und ihre Kollegen, sagte Cleemann. „Mit den Kunden reden, dass macht Einzelhandel eigentlich aus. Das lebe ich, und das empfinde ich so“, ergänzte Cleemann, die selbst Inhaberin eines Schreib- und Spielwaren-Geschäftes in der Zweibrücker Fußgängerzone ist.

Die Kampagne „Heimat Shoppen“ stand unter dem Motto „Kauf ein, wo Du lebst“. Das allgemeine Motto der bundesweiten Aktion der Industrie- und Handelskammern (IHK) lautet in diesem Jahr „#EineInnenstadtFürAlle(s)“. In Zweibrücken und Pirmasens nahmen daran laut IHK Pfalz rund 100 Unternehmen teil, „um zu zeigen, was ihre Stadt zu bieten hat“, wie es hieß. Ein Erkennungsmerkmal der Kampagne sind die in den Schaufenstern dekorierten typischen „Heimat Shoppen“-Papiertüten. Am Sonntag waren die Geschäfte im Zweibrücker Stadtzentrum von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem konnte, wer wollte, auch an der Peripherie Geld ausgeben – etwa bei Edeka Ernst, bei Möbel Martin und im Zweibrücken Fashion Outlet auf dem Flugplatz-Gelände.

Beim Oldtimer-Treffen erlaubten die Fahrzeughalter nicht nur Blicke in den Innenraum der Autos, sondern auch mal unter die Motorhaube. Foto: Rainer Ulm