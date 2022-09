Zweibrücker Etat 18,7 Millionen Euro besser als erwartet : Kriegsfolgen belasten Stadthaushalt noch nicht

Zweibrücken Der Blick auf 2023 jedoch ist sorgenvoll. Auch, weil die Stadt überall mit Erdgas heizt. Unerfreulich ist zudem die höchste Investition 2022.

Darüber informierte in der jüngsten Stadtratssitzung Kämmereileiter Julian Dormann in seinem Haushaltsstand-Bericht. Zum einen steigen die laufenden Erträge der Stadtverwaltung, und zwar um 14,6 Millionen Euro auf 130,5 Millionen Euro, so die neue Hochrechnung bis Ende 2022. Zum anderen sinken die Aufwendungen, und zwar um 4,1 auf 132,6 Millionen Euro.

Dormann erwähnte auch, der Haushaltsentwurf für 2023/24 sei fast fertig. Er sei aber mit einem „hohen Risiko“ behaftet. Der laufende Haushalt sei in einer „Hochphase der Pandemie“ und deshalb „sehr vorsichtig“ aufgestellt worden, was sich jetzt auszahle. Aber künftig dürfe die Stadt den Haushalt nicht mehr so konservativ kalkulieren – „trotz all der Risiken“ infolge der wirtschaftlichen Turbulenzen durch den Ukraine-Krieg.

Die Investitions-Top 10: Wie viel Geld hat die Stadt Zweibrücken von diesem Januar bis August bereits für Investitionen in Projekte ausgegeben? „Wenig überraschend und leider an der Spitze“, so Kämmerer Julian Dormann, steht mit 0,61 Millionen Euro die provisorische Stabilisierung der Schwarzbach-Uferwand in der Schillerstraße. Es folgen (in Klammern die Ausgaben in Millionen Euro): Kita-Bau neben Landgestüt (0,50), Quartierstreff-Bau Breitwiesen (0,40), Katastrophenschutz-Fahrzeuge (0,32), neue Brücke über Bundenbach in Oberauerbach (0,30), neues Gewerbegebiet Plattenahnung in Rimschweiler (0,24), Ausbau Hofenfelsstraße/Carl-Pöhlmann-Straße (0,21), Ausbau Herzog-Wolfgang-Straße (0,20), Umbau Alte Feuerwache Helmholtz-Gymnasium (0,20) und Ausbau Dr.-Ehrensberger Straße (0,19 Millionen Euro).