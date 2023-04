Im Trolley war ein Synthesizer Herrenloser Koffer: Gleissperrungen in Kaiserslautern

Die Bundespolizeiinspektion war von dem diensthabenden Fahrdienstleiter am Hauptbahnhof in Kaiserslautern gegen sieben Uhr darüber informiert worden, dass sich in der RB 70 aus Richtung Homburg kommend ein herrenloses Gepäckstück befand. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion, die bereits vor Ort war, sah sich daraufhin den Gegenstand an. Es handelte sich um einen blauen Trolley; es war nicht zu erkennen, was sich darin befand. Da der Eigentümer des Koffers nicht ermittelt werden konnte, mussten infolgedessen die Gleise 1, 2, 3, 41 und 42 im Zeitraum von zirka 7.30 Uhr bis 8.50 Uhr gesperrt sowie die RB 70 geräumt werden. Weiterhin wurde ein Sprengstoffspürhund von der benachbarten Inspektion Deutsche Bundesbank angefordert.