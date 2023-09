Ausschreibungen für Mauritius-Schule Wattweiler gescheitert Niemand will behinderte Schüler fahren

Für die Werferplatz-Verlegung im Westpfalzstadion (wir berichteten) hat der Hauptausschuss ebenfalls einstimmig eine außerplanmäßige Ausgabe von 20 000 Euro beschlossen. Die Werfer sind so stark geworden, dass größere Schäden an der benachbarten Tennishalle nur vermieden werden konnten, „indem die Sportlerinnen und Sportler nicht ihr Potential ausschöpften“, heißt es in der Begründung: „Leichte Beschädigungen an der Halle konnten jedoch nicht vermieden werden.“