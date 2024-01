Verfahren muss neu aufgerollt werden Nur verbotene Küsse an der Kostklappe?

Anlass für diese überraschende Entscheidung war die widersprüchliche Aussage des angeblich Missbrauchten, der am Donnerstag als Zeuge gehört worden war. So antwortete der 28-jährige Frankenthaler auf die Frage des Vorsitzenden Richters Michael Schubert, ob er sich an das infolge der bekannt gewordenen Beziehung zu der Bediensteten anberaumte Gespräch mit einer zuständigen Abteilungsleiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken erinnere. In diesem Gespräch soll er – außer gelegentlichen Küssen – weitere „sexuellen Handlungen“ zugegeben haben. „Nein, ich habe nichts zugegeben“, widersprach der Angesprochene, er habe lediglich diesbezügliche Vorhaltungen der Abteilungsleiterin letztlich „abgenickt“, nachdem die Frau hinsichtlich möglicher „sexueller Handlungen“ immer wieder auf ihn eingeredet habe. Allerdings räumte er am Donnerstag ein, dass sich er und die Bedienstete nicht bloß durch die sogenannte „Kostklappe“, eine Luke in der Haftraumtür, sondern auch mal ein Stück weit in der Zelle geküsst hätte – zu den regulären „Auf- und Umschluss-Zeiten“, wenn also die Zellentür ohnehin geöffnet wurde.